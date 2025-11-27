قدم الفنان حلمي عبد الباقي، بلاغًا رسميًا للنائب العام ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

ونشر حلمي عبد الباقي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "تقدمت اليوم ببلاغ لمعالي النائب العام، وأنا واثق في قضائنا الشامخ العادل".

جاء ذلك بعد الجدل المثار حول اجتماع مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب مصطفى كامل، وما تضمنه من اتهامات له بالتقصير.

ونفى حلمي عبد الباقي أي تقصير في عمله داخل النقابة، وأكد أنه قام بواجبه تجاه النقابة، خاصة خلال فترة كورونا من خلال لجنة الخدمات، وأنه لم يقصر مع أي عضو من أعضائها.

