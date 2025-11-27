إعلان

حلمي عبدالباقي يقدم بلاغًا للنائب العام ضد مصطفى كامل

كتب : سهيلة أسامة

04:33 م 27/11/2025

حلمي عبدالباقي ومصطفى كامل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم الفنان حلمي عبد الباقي، بلاغًا رسميًا للنائب العام ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

ونشر حلمي عبد الباقي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "تقدمت اليوم ببلاغ لمعالي النائب العام، وأنا واثق في قضائنا الشامخ العادل".

جاء ذلك بعد الجدل المثار حول اجتماع مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب مصطفى كامل، وما تضمنه من اتهامات له بالتقصير.

ونفى حلمي عبد الباقي أي تقصير في عمله داخل النقابة، وأكد أنه قام بواجبه تجاه النقابة، خاصة خلال فترة كورونا من خلال لجنة الخدمات، وأنه لم يقصر مع أي عضو من أعضائها.

حلمي عبد الباقيحلمي عبد الباقي يقدم بلاغ للنائب العام ضد مصطفى كامل

اقرأ أيضًا:

"ربنا ما يحرم أم من عيالها".. أول ظهور لـ أم مكة بعد الإفراج عنها

تفاصيل زيارة رئيس المجلس الوطني للإعلام بالامارات لـ عادل إمام

حلمي عبدالباقي النائب العام مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب