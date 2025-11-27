كشف المخرج رامي إمام، عن زيارة الشيخ عبد الله الحامد، رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، لوالده الفنان الكبير عادل إمام في منزله.

ونشر رامي إمام، عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة تجمعه وشقيقه الفنان محمد إمام، مع الشيخ عبد الله الحامد، رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة

وكتب: "تشرفنا باستقبال معالي الشيخ عبد الله الحامد، رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، في منزل الأسرة في زيارة ودّية أخوية جميلة جداً قام خلالها بزيارة أبي الفنان الكبير الزعيم عادل إمام والعائلة".

وتابع: "كما شرُفنا بحضور سعادة سفير دولة الإمارات العربية في مصر السفير حمد الزعابي وحرمه الكريمة، والدكتور أحمد عبد الله، مدير مكتب معالي الشيخ عبد الله الحامد".

وأوضح رامي إمام: "نقل معالي الشيخ عبد الله الحامد تحيات وتمنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالصحة والعافية للوالد، مؤكداً المكانة الكبيرة التي يحظى بها الزعيم في قلوب الشعوب العربية كافة، ودوره المحوري في ترسيخ قيم الفن الراقي والإبداع الحقيقي على مدار عقود ".

واختتم حديثه قائلا: "كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولمعالي الشيخ عبد الله الحامد على زيارتهم الكريمة ومشاعرهم النبيلة. نتمنى لدولة الإمارات قيادةً وشعباً دوام الرفعة والازدهار".

يذكر أن آخر ظهور للفنان الكبير عادل إمام، كان في صورة تذكارية من حفل عقد قران حفيده عادل رامي إمام، في يوليو الماضي.