أبطال وصناع فيلم "ولنا في الخيال حب" ضيوف "معكم منى الشاذلي".. غدا

كتب : معتز عباس

01:00 ص 27/11/2025
    عمر رزيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي
    احمد السعدني ضيف برنامج معكم منى الشاذلي
    ابطال ولنا في الحب خيال في برنامج معكم منى الشاذلي
    سارة رزيق ضيفة معكم منى الشاذلي

يحل أبطال وصناع فيلم "ولنا في الخيال.. حب" ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلي في الحلقة الخميس على قناة "ON".

ونشرت صفحة قناة "ON" على موقع انستجرام، برومو حلقة البرنامج، والتي شهدت كواليس لطيفة وممتعة بين أبطال الفيلم.

أحداث فيلم ولنا في الخيال حب

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم" ولنا في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، يشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

