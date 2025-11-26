إعلان

"رقص وعزف على البيانو".. 10 صور لـ مايان السيد من كواليس "ولنا في الخيال.. حب"

كتب : معتز عباس

06:42 م 26/11/2025
    مايان السيد وأبطال ولنا في الخيال حب
    مايان السيد تعزف على البيانو في كواليس تصوير ولنا في الخيال حب
    مايان السيد من تصوير ولنا في الخيال حب
    مايان السيد ترسم لوحة
    مايان السيد تتابع تصوير كواليس ولنا في الخيال حب
    مايان السيد ترقص مع عمر رزيق في الكواليس
    كواليس تصوير ولنا في الخيال حب
    صورة رومانسية من كواليس تصوير ولنا في الخيال حب
    ماران السيد وعمر رزيق وفريدة رجب
    صورة سيلفي جماعية لابطال ولنا في الخيال حب

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من كواليس تصوير فيلم "ولنا في الخيال.. حب".

وأعربت مايان عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "احلي كواليس في حياتي و احلي فيلم في حياتي، التجربة دي بالنسبالي غيرت و لمست فيا حاجات كتيرة وحقيقي أنا محظوظة بالفيلم ده و ممتنة ليه جداً".

ووجهت رسالة شكر للمخرجة سارة رزق، وكتبت: " شكراً انك وثقتي فيا، بحب كل الناس اللي اشتغلت في الفيلم ده من كل قلبي، فيلم ولنا في الخيال حب دلوقتي في كل سينمات مصر و من يوم 4 ديسمبر في الدول العربية".

كما نشرت مايان صورا من كواليس تصوير الفيلم، وهي تعزف على البيانو وترقص مع عمر رزيق أحد الأبطال المشاركين.

أحداث فيلم ولنا في الخيال حب

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم" ولنا في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، يشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

