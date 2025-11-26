بعد "كلام فرسان".. موعد ومكان أول حفل يجمع محمد منير وويجز

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من كواليس تصوير فيلم "ولنا في الخيال.. حب".

وأعربت مايان عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "احلي كواليس في حياتي و احلي فيلم في حياتي، التجربة دي بالنسبالي غيرت و لمست فيا حاجات كتيرة وحقيقي أنا محظوظة بالفيلم ده و ممتنة ليه جداً".

ووجهت رسالة شكر للمخرجة سارة رزق، وكتبت: " شكراً انك وثقتي فيا، بحب كل الناس اللي اشتغلت في الفيلم ده من كل قلبي، فيلم ولنا في الخيال حب دلوقتي في كل سينمات مصر و من يوم 4 ديسمبر في الدول العربية".

كما نشرت مايان صورا من كواليس تصوير الفيلم، وهي تعزف على البيانو وترقص مع عمر رزيق أحد الأبطال المشاركين.

أحداث فيلم ولنا في الخيال حب

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم" ولنا في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، يشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

