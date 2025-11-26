إعلان

الحسن عادل يعلن موعد طرح دويتو "الليلة حلوة" مع جنات

كتب : نوران أسامة

12:13 م 26/11/2025

جنات والحسن عادل

أعلن الفنان الحسن عادل انتهاءه من تصوير فيديو كليب جديد بعنوان "اللّيلة حلوة"، وهو أول دويتو يجمعه بالفنانة جنات.

وروج الحسن للكليب عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ونشر صورة جمعتهما، وكتب: "أخيراً… باقي بكرة الخميس 27 نوفمبر الساعة 5 كليب الليلة حلوة"، مشوقًا الجمهور لطرح العمل.

الأغنية من كلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع يوسف حسين، ويحمل الكليب طابعًا مبهجًا مليئًا بالمفاجآت، ومن المقرر طرحه رسميًا يوم 27 نوفمبر الجاري عبر مختلف منصات السوشيال ميديا.

جنات والحسن عادل من كواليس كليب الليلة حلوة

يذكر أن الفنانة جنات أحيت حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وقدمت أغنية "وحشتينا" إهداءً من المهرجان للراحلة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسط تأثر كبير من الحضور.

الحسن عادل طرح دويتو الليلة حلوة جنات

