كشفت الفنانة روبي عن أحدث ظهور لها، عقب إحيائها إحدى الحفلات الغنائية التي تتزامن مع احتفالات نهاية العام.

ونشرت روبي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، من حفلها الأخير، وظهرت بإطلالة شتوية مرتدية فستان "قطيفة" طويل ولامع خطفت به الأنظار.

وتفاعل المتابعين مع إطلالة روبي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "القصة الجديدة حلوة"، "حلو الاستايل دا"، "إيه اللوك دا يا نجمة"، "منورة يا رورو"، "نيولوك تحفة".

يذكر أن، روبي خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي" وظهرت فيه بشخصية سيدة أرملة.

