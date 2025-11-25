هايدي خالد مع هادي الباجوري وسط أجواء رومانسية من أحدث ظهور

خطفت النجمة غادة عبدالرازق الأنظار بعد ظهورها الجريء والمميز، على السجادة الحمراء من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

وخطفت غادة عبدالرازق الأنظار بجمالها وشياكتها مرتدية فستان أسود أنيق بضهر مفتوح، نال إعجاب الحاضرين.

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2025، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وتتضمن فعاليات مهرجان (DIAFA)، الذي يقام مرسى بوليفارد بدبي فستيفال سيتي، ويستمر على مدار يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، برامج فنية هامة، وقتيدم المزيد من فرص اكتشاف المواهب ومشاركة التجارب الفنية المتميزة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان دبي السينمائي عن إهداء الدورة التاسعة من المهرجان إلى "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، باعتباره أحد أبرز الرموز المؤثرة في تاريخ الموسيقى العربية.

