إعلان

هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان أنيق على ريد كاربت مهرجان دبي السينمائي

كتب : معتز عباس

07:12 م 25/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هنا الزاهد تصل مهرجان دبي السينمائي (2)
  • عرض 5 صورة
    اطلالة مميزة لهنا الزاهد في مهرجان ضيافة بدبي (1)
  • عرض 5 صورة
    هنا الزاهد تصل مهرجان دبي السينمائي (1)
  • عرض 5 صورة
    اطلالة مميزة لهنا الزاهد في مهرجان ضيافة بدبي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2025، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.


وصلت السجادة الحمراء الفنانة هنا الزاهد، والتي خطفت الأنظار بجمالها وشياكتها مرتدية فستان أسود أنيق.

فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي


وتتضمن فعاليات مهرجان (DIAFA)، الذي يقام مرسى بوليفارد دبي فستيفال سيتي، ويستمر على مدار يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، برامج فنية هامة، وتقديم المزيد من فرص اكتشاف المواهب ومشاركة التجارب الفنية المتميزة.


وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان دبي السينمائي عن إهداء الدورة التاسعة من المهرجان إلى "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، باعتباره أحد أبرز الرموز المؤثرة في تاريخ الموسيقى العربية.


اقرأ أيضا..
هيدي كرم تستعد للكريسماس بشجرة عيد الميلاد.. صور

هنا الزاهد ستان أنيق يد كاربت هرجان دبي السينمائي الدولي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية