تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2025، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.



وصلت السجادة الحمراء الفنانة هنا الزاهد، والتي خطفت الأنظار بجمالها وشياكتها مرتدية فستان أسود أنيق.

فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي



وتتضمن فعاليات مهرجان (DIAFA)، الذي يقام مرسى بوليفارد دبي فستيفال سيتي، ويستمر على مدار يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، برامج فنية هامة، وتقديم المزيد من فرص اكتشاف المواهب ومشاركة التجارب الفنية المتميزة.



وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان دبي السينمائي عن إهداء الدورة التاسعة من المهرجان إلى "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، باعتباره أحد أبرز الرموز المؤثرة في تاريخ الموسيقى العربية.



