بشرى تعلق على قرار المحكمة بشأن فيلم "الملحد".. ماذا قالت؟

احتفلت الفنانة بشرى بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المطالبة بوقف فيلم الملحد.

أعادت بشرى نشر الخبر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وعلقت: "ده خبر تاريخي بعد خبر إعادة الانتخابات".

كشف مخرج فيلم "الملحد" محمد جمال العدل في تصريحات سابقة خلال وجوده ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" المذاع على راديو "9090"، أن الفيلم الملحد يعد أجرأ فيلم عربي من 100 عام.

وبسؤاله عن الجدل الذي أثير حول الفيلم حتى قبل عرضه تجارياً قال: "مصدره اسم الفيلم أنه بيتكلم عن نقطة شائكة زي الإلحاد، وإن اللي كاتبه إبراهيم عيسى واسمه بيعمل جدل وعنده ناس بتحبه وبتأيده وعنده ناس بتقف ضده وبتتصيد له أي مشكلة، فطبيعي الناس تبقي متحفزة شوية للفيلم، وأنا الفيلم ده بالذات بعمله وأنا عارف ومقدر أي ردود فعل هتحصل تجاهه، وعارف أن الفيلم صعب وأقدر أقولك بدون تواضع زائف أن ده يبقى أجرأ فيلم عربي حصل من 100 سنة".

وتابع: "فيلم صعب جداً، فيلم حساس بيتكلم في حاجة فى منتهى الحساسية ومفيش كلام بين السطور، الموضوع واضح جداً فأنا عارف أنه فيلم تقيل ومش عارف الناس هتستقبله ولا لأ، بس أنا ضميري المهني مرتاح ناحية تقديمه وكان لازم يجي وقت حد يناقش الموضوع ده لأن الظاهرة دي للأسف منتشرة جداً ومحدش بيناقشها".

تدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، ويتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

ويشارك بالبطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.

