أول تعليق من إبراهيم عيسى على رفض دعوى إيقاف فيلم الملحد

علق الكاتب إبراهيم عيسى، على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعاوى القضائية المطالبة بوقف فيلم الملحد.

وكتب إبراهيم عيسى عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس": "قضاء مصر العظيم يحكم حكما ساطعا ناصعا بعرض فيلم الملحد ويرفض كل دعاوي منع عرض الفيلم".

وأضاف: "الكلمة الآن في يد أجهزة الدولة التنفيذية، قضاء مصر أعلن قضاءه لا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره".

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول إحدى الدعاوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعد أن قدّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، مستندات رسمية تؤكد صدور ترخيص عرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لسنة 2023.

وأكدت المحكمة أن تلك المستندات تثبت وجود قرار إداري إيجابي يسمح بالعرض، لينتفي بذلك محل الطعن ومصلحة المدعي في طلب المنع.

