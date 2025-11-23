وجّه السيناريست مدحت العدل رسالة دعم للفنان تامر حسني، وذلك بعد خضوع الأخير لعملية جراحية لاستئصال جزء من الكلى.

رسالة مدحت العدل

ونشر العدل صورة لـ تامر عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "ألف سلامة عليك يا تامر، وإن شاء الله تقوم بالسلامة قريب. دعواتنا ليك بالشفا، وربنا يطمنا عليك إحنا وجمهورك… وربنا يعافيك ويقومك بخير يا رب".

نجوم الفن يدعمون تامر حسني

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم الفنان تامر حسني ومساندته عقب انتشار خبر مرضه، كما أكدت طليقته ووالدة أولاده الفنانة بسمة بوسيل، أن حالته الصحية في تحسن وأنه عاد إلى مصر وفي منزله.

