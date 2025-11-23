أحيت الفنانة أصالة نصري حفلا كبيرا مساء أمس السبت 22 نوفمبر، في أبو ظبي بدولة الإمارات، وشهد الحفل موقفا سبق وتكرر في حفل سابق لها.

ماذا طلبت أصالة من زوجها؟

ظهرت أصالة على خشبة المسرح، قائلة: "أنا فكّرت الدنيا أبرد من هيك، فلبست شيئين فوق بعض"، ثم طلبت من زوجها الشاعر فائق حسن: "بدي استأذن!

أنا دايمًا بستأذن جوزي، وعلى هالمسرح".

وخلعت أصالة "الكارديجان" الذي كانت ترتديه فوق الفستان، في لقطة ليست الأولى لها، إذ كان الموقف نفسه تكرر عام 2024.

تعليق أصالة على الحفل

وكتبت أصالة عن حفلها في أبو ظبي عبر حسابها على موقع إنستجرام: "تفاصيل هذا اليوم من الصبح كلها حلوة، أصحابي من جنسيات كتير كلهم تجمعوا، بنروح سوا سهرتنا الي بنجتمع فيها كل سنة في نفس الموعد في أبو ظبي منبر العلم والتقدم والثقافة والفن"

