ماذا قالت بوسي عن قلة ظهورها في الأعمال التلفزيونية؟

حلت الفنانة بوسي ضيفة في ثاني حلقات برنامج "ليلة فونطاستيك"، تقديم أبلة فاهيتا، ويعرض على قناة "MBCمصر"، مساء السبت من كل أسبوع.

وتطرقت بوسي للحديث في عدة موضوعات، منها علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، وعن ذكريات بدايتها ودخولها عالمي الفن والغناء.

وعن قلة ظهورها في الدراما التلفزيونية قالت: "بعد مشاركتي في مسلسل الحساب يجمع مع يسرا، ملقتش اللي يناسبني".

تفاصيل عن مسلسل الحساب يجمع بمشاركة بوسي

عرض مسلسل "الحساب يجمع" عام 2017، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ اﻷطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها وعلاقاتها المتشعبة نكتشف الكثير من اﻷسرار المخبوءة والمشاكل التي لا تنتهي.

وشارك ببطولة المسلسل كل من يسؤا، إيمان العاصي، ديانا هشام، كريم فهمي، محمود عبد المغني، تأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد، إخراج هاني خليفة.

وكانت آخر مشاركات بوسي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الديفا" عام 2019، وشارك ببطولة المسلسل كل من سيرين عبد النور، يعقوب الفرحان، وسام فارس، تأليف إنجي القاسم وسارة مراد، إخراج رنده علم.

