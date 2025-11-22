10 صور لـ إلهام شاهين مع حسين فهمي وليلى علوي من القاهرة السينمائي

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

خطفت النجمة إلهام شاهين الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة في مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور مع النجم حسين فهمي رئيس المهرجان، والنجم محمود حميدة، والنجمة ليلى علوي، والفنانة سلوى محمد عثمان، والفنانة الشابة إلهام صفي الدين.

وارتدت إلهام شاهين فستان جذاب، وحرصت على تحية المتواجدين خلال تواجدها والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وشهد حفل ختام المهرجان، حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما، على رأسهم النجم الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نسرين أمين، الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة مادلين طبر، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنانة داليا مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان محمود حميدة، الفنانة سلمى أبو ضيف، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

اقرأ أيضا:

"بطولة الراحل طارق عبد العزيز .. عرض فيلم"٦٠٠ كيلو" على "يوتيوب

بفستان قصير وجريء.. أحدث ظهور لـ روبي والجمهور يعلق (صور)