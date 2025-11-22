إعلان

10 صور لـ إلهام شاهين مع حسين فهمي وليلى علوي من القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

11:11 م 22/11/2025
    الهام شاهين على الريد كاربت (2)
    الهام شاهين قبل ظهورها على الريد كاربت (1)
    الهام شاهين قبل ظهورها على الريد كاربت (2)
    الهام شاهين مع حسين فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (1)
    الهام شاهين والهام صفي الدين والهام صفي الدين
    الهام شاهين في ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي
    الهام شاهين وسلوى عثمان والهام صفي الدين
    الهام شاهين وليلى علوي والهام صفي الدين
    الهام شاهين على الريد كاربت
    الهام شاهين وحسين فهمي ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي

خطفت النجمة إلهام شاهين الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة في مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور مع النجم حسين فهمي رئيس المهرجان، والنجم محمود حميدة، والنجمة ليلى علوي، والفنانة سلوى محمد عثمان، والفنانة الشابة إلهام صفي الدين.

وارتدت إلهام شاهين فستان جذاب، وحرصت على تحية المتواجدين خلال تواجدها والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وشهد حفل ختام المهرجان، حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما، على رأسهم النجم الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نسرين أمين، الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة مادلين طبر، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنانة داليا مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان محمود حميدة، الفنانة سلمى أبو ضيف، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

إلهام شاهين السوشيال ميديا إطلالة إلهام شاهين مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي

