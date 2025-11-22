"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

استعرضت الفنانة ركين سعد إطلالتها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، الذي أقيم مساء الجمعة، بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

نشرت ركين سعد إطلالتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق وجذاب خطفت به الأنظار، حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

تفاصيل مشاركة ركين سعد في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

وكانت آخر مشاركات ركين سعد على شاشة السينما بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هام 2024 بطولة الفنان عصام عمر.

وتدور أحداث الفيلم حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة رامبو؛ كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول.

يذكر أن الفنانة ركين سعد تشارك بفيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

