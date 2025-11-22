10 صور لـ إلهام شاهين مع حسين فهمي وليلى علوي من القاهرة السينمائي

احتفلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان واو في مدينة الرياض بالمملكة السعودية.

واستعرضت هيفاء وهبي إطلالتها من الحفل، ونشرت صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

ظهرت هيفاء بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان قصير، وبنطال جلد، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كما احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم مؤخرا في عمان وسط حضور جماهيري كبير.

نشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أحمر جريء بفتحة ساق وتفاعلت مع جمهورها ومحبيها على المسرح.

وكتبت هيفاء على الصور: "كل لقطة تحمل جزء من السحر، شكرا الأردن، شكرا على صوتكم ونشاطكم وقلوبكم".

أعمال فنية تشارك فيها هيفاء وهبي

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عام، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

