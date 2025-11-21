إعلان

20 صورة لفنانات بفساتين سوداء في ختام القاهرة السينمائي

كتب : مروان الطيب

09:47 م 21/11/2025
أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 هذا العام، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور فعاليات حفل الختام التي شهدت حضور نخبة من ألمع النجوم الذين تألقوا بإطلالتهم على الريد كاربت.

ووقع اختيار عدد من النجمات على اللون الأسود ليخطفن به الأنظار على السجادة الحمراء

وكان أبرزهن الفنانة نسرين أمين، النجمة ليلى علوي، الفنانة هنا شيحة، الفنانة إلهام صفي الدين، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة هنادي مهنا، وخطفت كل منهما الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة سحروا بها الأنظار، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

فنانات بفساتين سوداء في ختام القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي دار الأوبرا المصرية

