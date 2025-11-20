إعلان

مجدي الجلاد مع نجوم الفن والمشاهير في حفل "the best"

كتب : مروان الطيب

10:12 م 20/11/2025
    مجدي الجلاد وزوجته وابنته لميس وحسام زايد وهويدا يوسف ود. خالد مجاهد ود. مهاب مجاهد (2)
    مجدي الجلاد وزوجته وابنته لميس وحسام زايد وهويدا يوسف ود. خالد مجاهد ود. مهاب مجاهد (1)
    مجدي الجلاد مع زوجته عصمت غيث وابنته لميس (2)

بدأ منذ قليل حفل "ذا بيست" عند سفح الأهرامات بحضور نجوم الفن والإعلام والمشاهير.

وحضر الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت).

وظهر الجلاد مع زوجته السيدة عصمت غيث وابنته لميس، والتقط الصور التذكارية مع عدد من الأصدقاء، من بينهم حسام زايد مدير تحرير صحيفة الأهرام والسيدة هويدا يوسف مدير تحرير صحيفة الأهرام ويكلي ود. خالد مجاهد مساعد وزير الصحة ود. مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي المعروف.

وحضر الحفل من نجوم الفن أحمد السقا وياسمين عبد العزيز والكاتب عمرو محمود ياسين ومصطفى شعبان.

حفل ذا بيست حفل توزيع جوائز مهرجان the best نجوم الفن والإعلام مجدي الجلاد عصمت غيث

