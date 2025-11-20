مجدي الجلاد مع نجوم الفن والمشاهير في حفل "the best"

بفستان جرئ.. مايان السيد تحتفل بعرض "ولنا في الخيال حب" في السينمات (صور)

بدأ منذ قليل حفل "ذا بيست" عند سفح الأهرامات بحضور نجوم الفن والإعلام والمشاهير.

وحضر الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت).

وظهر الجلاد مع زوجته السيدة عصمت غيث وابنته لميس، والتقط الصور التذكارية مع عدد من الأصدقاء، من بينهم حسام زايد مدير تحرير صحيفة الأهرام والسيدة هويدا يوسف مدير تحرير صحيفة الأهرام ويكلي ود. خالد مجاهد مساعد وزير الصحة ود. مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي المعروف.

وحضر الحفل من نجوم الفن أحمد السقا وياسمين عبد العزيز والكاتب عمرو محمود ياسين ومصطفى شعبان.