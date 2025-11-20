حسام حبيب يروج لأحدث أعماله الغنائية بعنوان "وجع الفراق"

طرح الفنان حسام حبيب أغنيته الجديدة بعنوان "وجع الفراق"، من فيلم "السلم والتعبان 2: لعب عيال"، وذلك عبر قناة يوتيوب الرسمية وجميع المنصات الرقمية.

ونشر حبيب البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "كل الوجع مقدور عليه في الدنيا إلا وجعه، في ياما قبلي سابوا بعض وبعد فترة رجعوا، أغنية وجع الفراق من فيلم السلم والتعبان 2: لعب عيال على يوتيوب من اللينك".

يذكر أن حسام حبيب حرص مؤخرًا على دعم الفنان تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهوره.

اقرأ ايضًا:

