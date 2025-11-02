آمال ماهر: "اتعذبت عذاب كبير وربنا هو اللي طبطب عليا"

ليلى علوي تتجول في شوارع نيويورك وتنشر صورًا من أحدث ظهور لها

تحدثت الفنانة آمال ماهر عن أصعب المراحل التي مرت بها في حياتها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي محمد قيس في برنامج "عندي سؤال".

وقالت آمال: "أصعب مرحلة في حياتي كانت بعد وفاة والدي وعمتي، لأن الاتنين كانوا أقرب الناس ليا، وغيابهم شكّل شخصيتي، والدي كنت حاسة بمرضه وكان ممهد شوية، لكن عمتي توفت فجأة بسبب كورونا، وكنت بحسبها داخلة المستشفى تعبانة شوية، لكن الدكتور كان صريح جدًا وقالي الحالة ميؤوس منها، وإنها قدامها 48 ساعة فقط".

وأضافت: "الفقد كان متتابع ورا بعض، وكنت حاسة إني فقدت السند، لأنهم كانوا الحب غير المشروط اللي مش عايزين مني حاجة غير إني أكون كويسة".

وتابعت: "اتعذبت عذاب كبير جدًا، ومكنتش بنام، كنت بقعد 48 ساعة صاحية، بأخد مهدئات ومنومات، لحد ما وصلت لمرحلة عزلة تامة، وهنا بدأت أتعرف على نفسي لأول مرة، أعرف نقاط قوتي وضعفي، وقويت لما سلمت نفسي لربنا، وربنا كان بيطبطب عليا".

واستكملت: "قررت إن ثقتي هبنيها بنفسي، الحقن كنت بديها لنفسي، رغم إني مش دكتورة ولا عمري عملت كده قبل كده، بس كنت بكسر الخوف جوايا، مع إن ده خطر جدًا".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة أمال ماهر هو ألبومها الغنائي الجديد "حاجة غير"، الذي طرحته في يوليو 2025، ويتضمن مجموعة من الأغاني المصوّرة التي صدرت عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، منها "عقدة حياته" و"رقم واحد".

