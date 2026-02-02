عمرو أديب: لماذا يُختزل الشرق الأوسط في الصراع رغم حضارتها وثرواتها

استنكر الإعلامي عمرو أديب، تركز الصراعات والنزاعات الدولية في منطقة الشرق الأوسط دون غيرها من بقاع العالم، رغم ما تمتلكه من إمكانات هائلة.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الكرة الأرضية دي كلها مفيهاش غير المثلث بتاعنا ده... عايز تحارب؟ تعال هنا، عايز بترول؟ تعال هنا، عايز مشاكل؟ تعال هنا"

وأضاف مقدم "الحكاية" موضحًا أن المنطقة بمقوماتها الحضارية والتاريخية والاقتصادية، كان يجب أن تكون في وضع أفضل بمئات المرات، مؤكدًا: "المفروض إحنا نكون عايشين في الحرير والدمقس.. عايشين بحضارتنا وتاريخنا وقوتنا وعروبتنا وإسلامنا."

وتابع أديب، أن هذه المنطقة تحديدًا هي التي تتحول دائمًا إلى ساحة للصراعات الخارجية، قائلًا: "ورغم كل هذا، إحنا بس اللي بنتضرب، إحنا بس اللي منطقة خطر، إحنا بس اللي الناس عايزة تسيب العالم وتيجي تتخانق عندنا".

وأوضح أن المشهد الحالي، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد الأمريكي الإيراني، يحمل جميع الاحتمالات بشكل متساوٍ تقريبًا، مضيفًا: "كل احتمالات الحرب وكل احتمالات السلام في كفة واحدة... سيحدث كل شيء ولن يحدث شيء في احتمال واحد".

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى صعوبة التنبؤ بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يبدو متذبذبًا بين لغة التهديد الصارم والدعوة للحوار، قائلًا: "ساعات يقوم يقول لا هتضرب، هتضرب.. وساعات يقول طب ما انتوا كويسين، ما تيجوا نقعد ونتكلم"، مؤكدًا أن هذا التقلب يجعل من المستحيل الجزم باتجاه الأزمة في الأيام القليلة المقبلة.