إعلان

عمرو أديب: لماذا يُختزل الشرق الأوسط في الصراع رغم حضارتها وثرواتها

كتب : حسن مرسي

10:47 م 02/02/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استنكر الإعلامي عمرو أديب، تركز الصراعات والنزاعات الدولية في منطقة الشرق الأوسط دون غيرها من بقاع العالم، رغم ما تمتلكه من إمكانات هائلة.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الكرة الأرضية دي كلها مفيهاش غير المثلث بتاعنا ده... عايز تحارب؟ تعال هنا، عايز بترول؟ تعال هنا، عايز مشاكل؟ تعال هنا"

وأضاف مقدم "الحكاية" موضحًا أن المنطقة بمقوماتها الحضارية والتاريخية والاقتصادية، كان يجب أن تكون في وضع أفضل بمئات المرات، مؤكدًا: "المفروض إحنا نكون عايشين في الحرير والدمقس.. عايشين بحضارتنا وتاريخنا وقوتنا وعروبتنا وإسلامنا."

وتابع أديب، أن هذه المنطقة تحديدًا هي التي تتحول دائمًا إلى ساحة للصراعات الخارجية، قائلًا: "ورغم كل هذا، إحنا بس اللي بنتضرب، إحنا بس اللي منطقة خطر، إحنا بس اللي الناس عايزة تسيب العالم وتيجي تتخانق عندنا".

وأوضح أن المشهد الحالي، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد الأمريكي الإيراني، يحمل جميع الاحتمالات بشكل متساوٍ تقريبًا، مضيفًا: "كل احتمالات الحرب وكل احتمالات السلام في كفة واحدة... سيحدث كل شيء ولن يحدث شيء في احتمال واحد".

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى صعوبة التنبؤ بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يبدو متذبذبًا بين لغة التهديد الصارم والدعوة للحوار، قائلًا: "ساعات يقوم يقول لا هتضرب، هتضرب.. وساعات يقول طب ما انتوا كويسين، ما تيجوا نقعد ونتكلم"، مؤكدًا أن هذا التقلب يجعل من المستحيل الجزم باتجاه الأزمة في الأيام القليلة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب الشرق الأوسط برنامج الحكاية الصراعات والنزاعات الدولية إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
اقتصاد

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات
حوادث وقضايا

حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات
أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027