مينا مسعود يهنئ مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير

حرص النجم العالمي مينا مسعود على ت المشاركة في احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم بحضور أبرز الرؤساء والملوك والشخصيات البارزة في كافة المجالات، وعدد كبير من نجوم الفن احتفالا بيوم يشهده التاريخ.

نشر مينا مقطع فيديو للمتحف عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "مبروك بلدي الجميلة مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير".

كانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين: المتحف المصري الكبير صرح عالمي يبرز عظمة الحضارة المصرية

أشرف عبدالباقي: "النهاردة العالم كله بيشوف افتتاح أكبر متحف لحضارة مصر"