حرص النجم العالمي مينا مسعود على المشاركة في احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم لسبت في أمسية ساحرة، بحضور أبرز الرؤساء والملوك والشخصيات البارزة في كافة المجالات، وعدد كبير من نجوم الفن احتفالا بيوم يشهده التاريخ.

ونشر مينا صورة تجمعه بزوجته إميلي شاه داخل المتحف في وقت سابق وكتب: "سببٌ آخر لزيارة إحدى أعظم دول العالم، ووطني مصر، حظيتُ بشرف زيارة المتحف المصري الكبيرعندما كان لا يزال قيد الإنشاء، وحتى حينها أبهرني، تهانينا لجميع أبناء وبنات وطني الذين ساهموا في بناء أفضل متحف جديد على وجه الأرض، مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، تبقى مصر رمزًا لعظمة البشرية وتذكيرًا بها".

كانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".

اقرأ أيضا:

نسرين طافش: "أنا عاشقة للحضارة الفرعونية" (صور)

منى زكي ويسرا وياسمين صبري.. أجمل 20 صورة للنجوم بالزي الفرعوني