هيام عباس: عملت بمسرح الحكواتي في القدس وتعرفت على السينما فجأة

تصوير- أحمد مسعد:

استقبل المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر، جلسة حوارية مع المخرجة والممثلة الفلسطينية هيام عباس، ضمن برنامج تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، إذ يمنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

جاءت الجلسة التي أدارتها المخرجة والصحفية ناهد نصر، تحت عنوان "هيام عباس: رحلة بلا حدود في عالم التمثيل والإخراج"، وتحدثت خلالها هيام عن بداية المشوار واستمرارها في تحقيق أحلامها رغم التحديات التي واجهتها.

مسرح الحكواتي

وقالت هيام "لا أعرف من أين ابدأ، سنين عمل طويلة، ولدت في الناصرة وعملت بمسرح الحكواتي في القدس، ووجدت أن الفن والتعبير عن الذات بالطريقة الفنية، هو ما أشعر معه بشكل إيجابي، واكتشفت التمثيل عن طريق مسرحيات أقدمها في المدرسة، وكان هناك مسرحية لها أثر كبير عليّ، عندما لعبت دور أم لطفل من نفس عمري، وعقب انتهاء العرض وجدت الحضور من آباء وأمهات حقيقيين يمسحون دموعهم، شعرت بشيء سحري وأن ما قدمته أثر في قلب الجمهور، وتعاملوا معي بشكل عاطفي".

عرس الجليل

وأشارت إلى أنها تعرفت على السينما فجأة، فبعد أن عاشت سنوات في قرية ليس بها أي مشروع مسرحي أو سينمائي، لا تشاهد أي أفلام أو مسرح، توظفت في مسرح الحكواتي وكانت تجمع بين العمل الفني والإداري حتى وصل المخرج ميشيل خليفي قادما من بلجيكا ليقدم فيلم "عرس الجليل"، وعرض عليها المشاركة بدور صغير في العمل، دور امرأة مُطلقة "وقتها اكتشفت ماذا يعني التمثيل أمام الكاميرا".

جدير بالذكر أن المهرجان كرم في دورته هذا العام المخرج محمد عبدالعزيز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والنجم خالد النبوي والذي تسلم جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر.