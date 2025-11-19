إعلان

بعد طرحها بساعات "كلام فرسان" لـ محمد منير وويجز تدخل قائمة المحتوى الأكثر رواجا

كتب : مصطفى حمزة

11:38 ص 19/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ويجز و منير بكواليس الكليب_5
  • عرض 5 صورة
    منير و ويجز بالكليب_2
  • عرض 5 صورة
    محمد منير و ويجز كليب كلام فرسان_1
  • عرض 5 صورة
    ويجز مع محمد منير_4

دخلت أغنية "كلام فرسان"، التي يقدمها النجم محمد منير، بمشاركة مؤدي أغاني الراب ويجز، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب.


ووصل عدد مشاهدات الأغنية، إلى ما يزيد عن 336 ألف مشاهدة، بعد 16 ساعة من طرحها عبر قناة ويجز الرسمية في موقع يوتيوب.


وكتب ويجز بمشاركة الشاعر أمير طعيمة ، كلمات "كلام فرسان"، التي احتلت المركز الثالث في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا .


وشهدت الأغنية ، أول ظهور للنجم محمد منير، عقب الأزمة الصحية التي عانى منها مؤخرا، وخضع بسببها لفحوصات طبية بالمستشفى.


كلام فرسان محمد منير ويجز

