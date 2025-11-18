شريف رمزي يطمئن على تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية

وجه الفنان شريف رمزي، رسالة خاصة للفنان تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية واستئصال جزء من الكلى.

نشر شريف رمزي صورة للفنان تامر حسني على فراش المرض عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وكتب: "ألف مليون سلامة عليك يا تامر ان شاء الله تقوم بألف سلامة وترجع أقوى من الأول".

تفاصيل خضوع تامر حسني لعملية جراحية

أعلن النجم تامر حسني، عن تفاصيل خضوعه لجراحة دقيقة في الكلى، وذلك إثر معاناته من أزمة صحية.

ونشر تامر حسني، صورة له على سرير المستشفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب :" ماكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله".

وتابع: "أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال جزئي من الكلية والحمد لله على كل حال، شكرا لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي".

آخر أعمال الفنان شريف رمزي

كانت اخر اعمال الفنان شريف رمزي بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل بعد فشل خالد مهندس الطاقة النووية في تجربة المفاعل النووي والتي ترتب عليها ظاهرة غريبة، وبعد مرور سنوات على تلك الظاهرة؛ يظهر نور والذي كان يظن أن والديه توفيا، فتنقلب الأمور في حياة خالد ونور.

وشارك ببطولة المسلسل كل من كريم محمود عبد العزيز، شيكو، دنيا ماهر، صلاح عبدالله، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.

