يشهد مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، ضمن برنامج فعاليات دورته السادسة والأربعين، عددا كبيرا من عروض الأفلام والجلسات، ونستعرضها في السطور التالية..

عروض الأفلام

الثانية عشرة ظهرا

يعرض المهرجان في الساعة الثانية عشرة ظهرا، أفلام: كونتيننتال 25 (Kontinental ‘25) على المسرح الكبير، الجولة 13 (Round 13) على المسرح الصغير، متسكع الشاطئ (Beachcomber) على مسرح الهناجر، الفيلم المرمم الناس والنيل (The People and the Nile) في سينما الهناجر، ذروة كل شيء (Peak Everything) في قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية، الأشياء التي تقتلها (The Things You Kill) سينما الزمالك 1، بند عمل (Action Item) في سينما الزمالك 2، فيلم كانتو (Kanto) في مركز الإبداع الفني.

الثالثة عصرا

أما الساعة الثالثة عصرا، فتضم أفلام: برنامج الأفلام القصيرة 4 (Short Film Program 4) على المسرح الكبير، عالم النبات (The Botanist) على المسرح الصغير، فيومي أو. مورتي! (Fiume O Morte!) على مسرح الهناجر، الطريق (The Road) في سينما الهناجر، مثلث الحب (Triangle of Love) قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية، حبيبي حسين (Habibi Hussein) في سينما الزمالك 1، القلب عضلة (The Heart Is A Muscle) في سينما الزمالك 2، عظة إلى الفراغ (Sermon to the Void) مركز الإبداع الفني.

السادسة مساء

وفي الساعة السادسة مساء، يختار الجمهور من بين: ترميم (Renovation) في المسرح الكبير (عرض جالا)، ضد السينما (Anti-Cinema) على المسرح الصغير (عرض جالا)، نواه (Noah) على مسرح الهناجر، أفلام ديفيد لينش القصيرة (David Lynch Shorts) في سينما الهناجر، برنامج الأفلام القصيرة 3 (Short Film Program 3) في قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية، فيلم أحلام (Dreams) في سينما الزمالك 1، قطة جحيمية (Hellcat) في سينما الزمالك 2، فيلم دوار كيم نوفاك (Kim Novak’s Vertigo) في مركز الإبداع الفني، فيلم ليس ما تعتقد (Not What You Think) في فوكس مول مصر 5.

التاسعة مساء

وفي الساعة التاسعة مساء، يكون حضور المهرجان على موعد مع الفيلم المصري بنات الباشا (Pasha’s Girls) على المسرح الكبير (عرض جالا)، فيلم شوبان، سوناتا في باريس (Chopin, A Sonata In Paris) على المسرح الصغير، فيلم فلسطيني على الطريق (Palestinian on The Road) في مسرح الهناجر، الفيلم المرمم الزوجة الثانية (The Second Wife) في سينما الهناجر، فيلم ثريا حبي (Souraya, Mon Amour) في قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية، فيلم امرأة وطفل (Woman and Child) سينما الزمالك 1، فيلم باب (Baab) في سينما الزمالك 2، فيلم كفارة (Kaffarah) في مركز الإبداع الفني، فيلم الركض الصامت (The Silent Run) في فوكس مول مصر 4، فيلم ابن (A Son) في فوكس سيتي سنتر ألماظة 10.

يقيم المهرجان في الواحدة ظهرا حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

أيام القاهرة لصناعة السينما

- ينظم المهرجان في الثانية عشرة ظهرا ورشة "قصتها... قوّتها: سد الفجوة الجندرية في السينما".. المتحدثون: إليزابيث جاستاد، د. رشا عصفور، نايلة الخاجة، ناهد السباعي.. تُدير الجلسة: د. ميرفت أبو عوف.. يحضرها حاملو بطاقات المهرجان.

- في الثانية والنصف عصرا تعقد حلقة نقاشية بعنوان "المشاهد ذات العبء العاطفي: الأداء وتجسيد الشخصية.. الحفاظ على المصداقية والأمان معًا.. المتحدثون: سندس شبايك، ليلى بوزيد، توبياس فيلهلمر، مهدي هميلي، تدير الجلسة: أولا سالوا.. حاملو البطاقات.

- وفي الرابعة مساء تُقام جلسة "شاعرية الواقع: محاضرة مع إلديكو إينيدي"، يدير الجلسة: محمد طارق.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.