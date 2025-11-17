تارا عماد تخطف الأنظار من أحدث ظهور في شوارع روما

حسين فهمي يستقبل ضيوف فيلمي "ثريا حبي" و"الجولة 13" على ريد كاربت مهرجان

كشفت الفنانة تارا عماد عن زيارتها لمدينة روما الإيطالية، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت تارا وهي تستمتع بوقتها وتجولها بعدد من الأماكن هناك، وقامت بزيارة عدد من المعالم السياحية، كما التقطت العديد من الصور التذكارية وكتبت تعليقًا على الصور: "كل الطرق تؤدي إلى روما".

أعمال تارا عماد في السينما

وكانت آخر مشاركات تارا عماد على شاشة السينما بفيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذو شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسًا على عقب.

يذكر أن الفنانة تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

