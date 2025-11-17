مروة صبري تعتذر لـ دينا الشربيني: "أنا غلطت والصلح خير"



تقدمت الإعلامية مروة صبري باعتذار للفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد تصريحاتها التي هاجمت فيها الأخيرة، عقب انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن آن الرفاعي، في برنامج "قعدة ستات"، عبر شاشة قناة "ألفا اليوم".



وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اعتذرت مروة صبري لـ دينا الشربيني، وقالت: "الصلح خير، أنا غلط ومش عيب لما نغلط نعتذر، وطبعا دا اللي وصلني من ردود أفعال كتير سواء كانت من المقربين مني و من جمهور دينا الكبير اللي بيحبها في مصر والوطن العربي كله".



وأوضحت: "رغم إني مقصدتش الإساءة ليها ومكنش عندي سوء نيه لكن مؤكد أن الشجاعة الادبية تستوجب الاعتذار لدينا عن أي إساءة ولازم أقول إني بحب دينا الشربيني وبحترمها وأنا من معجبيها".



دافعت عدد من نجمات الفن عن دينا الشربيني، بعد تصريحات مروة صبري في برنامجها التلفزيوني، أبرزهن الفنانة مايا دياب، والفنانة حلا شيحة.



وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز أعلن انفصاله عن والدة بناته آن الرفاعي عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل، هتظل أم بناتي وأنا أبوهم. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".



