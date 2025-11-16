

شاركت الفنانة أسماء جلال صورًا وفيديوهات من حلقتها في برنامج "ليلة فونطاستيك" تقديم أبلة فاهيتا، والذي يعرض على قناة "MBC مصر"، يوم السبت من كل أسبوع.



ونشرت أسماء الصور والفيديوهات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: مبسوطة برجوع الابلة و اني اول حد احتفل معاها، بحبك يا أبله و بحبك يا كارو".

أذيعت حلقة برنامج "ليلة فونطاستيك"، أمس السبت بتقديم أسماء جلال بطريقة كوميدية من خلال أغنية لفرقة "أرامل ومطلقات سانت فاتيما"، لتفاجئ أسماء جلال الحضور على المسرح.

كانت آخر مشاركات أسماء جلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ويعرض للفنانة أسماء جلال حاليا في السينمات فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، حاتم صلاح، ظافر العابدين، ماجد امصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان.





