طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الجمهور المصري والعربي على الحالة الصحية للموسيقار الكبير عمر خيرت، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع السيدة نيفين نظيف، المسؤولة عن تنظيم حفلات عمر خيرت، والتي أكدت أن حالته مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، كما يجرى عدة فحوصات وأشعة على الصدر، مشيرة إلى أن الموسيقار الكبير يطمئن جمهوره بـ تماثله للشفاء.

وتمنى نقيب الموسيقيين الشفاء العاجل لعمر خيرت، مؤكداً مكانته الكبيرة في قلوب محبيه ودوره المهم في إثراء الحركة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

كان الموسيقار الكبير عمر خيرت قد أحيا حفلا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الجمعة، وهو تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي الأول لعام ٢٠٢٥.

يعد الموسيقار عمر خيرت، المولود في عام 1948، من أشهر صنّاع الموسيقى العرب، ونال لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن دورتها الـ17 لعام 2023، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة التي أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

كانت بداية عمر خيرت الفنية في سن صغيرة، حيث تعلم العزف على البيانو في الكونسرفتوار على يد البروفيسور الإيطالي كارو، ودرس التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي بلندن، وبهذا، أكمل شخصيته الموسيقية المستقلة، وأصبح مؤلفاً محترفاً يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

