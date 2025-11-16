تصوير- محمود بكار:

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، استضاف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر جلسة نقاشية بعنوان "سينما المراهقين: قوة السرد وعلاقته بالصحة النفسية".

أدارت الجلسة سالي ذهني، بمشاركة نخبة من المتحدثين هم: الدكتورة سيهار صلاح، عمرو سلامة، بسمة نبيل، وحمزة دياب.

وقالت الدكتورة سيهار صلاح: "التحديات في الجيل الجديد اكتر، ومواصفات النجاح أصعب، لكن هما فعلا أكثر وعيا، لكن في نفس الوقت بيتعرضوا لمعلومات كتير غلط، الناس بتاخد معلوماتها من تيك توك والتشخيص النفسي مش سهل قوي كده، هما في احتياج دائما لوعي مبني على علم وأبحاث، لأنهم بيفقدوا طفولتهم بدري قوي".

وأضافت "بيدخلوا في علاقات معظمها غلط، فعلا عندهم تحديات وبيحتاجوا الدعم، والفن اكتر حاجة مؤثرة، وبيقدر يوصل رسالة بسهولة وتأثير عالي، الناس بتسمع وتستجيب من خلال شيء يسعدهم".

وحكى الفنان حمزة دياب تجربته، قائلا "أي حد في السن ده بيبقى مستني حد يقوله انت كويس، لكن على السوشيال ميديا ممكن تلاقي انتقادات وبدون أسباب، انت عايز تقول نقد قول نقد بناء، الحمد لله إلى الآن كل التعليقات إيجابية على شغلي".

ووجه المخرج عمرو سلامة تحيا لفريق مسلسل لام شمسية؛ لاهتمامهم بوجود شخص متخصص في نفسية الطفل لمراعاة نفسيته، مضيفا "العمل يتناول موضوع عنيف، ولازم كل الأعمال بعد كده يكون فيها متخصص في الصحة النفسية وفقا لقانون وعرف إجباري تطبقه شركات الإنتاج".

جمعت الجلسة عددًا من صنّاع الأفلام والممثلين وخبراء الصحة النفسية، إلى جانب حضور مراهقين شاركوا بوجهات نظرهم وتجاربهم، في محاولة لاستكشاف كيفية قدرة السينما والتليفزيون على تسليط الضوء على العوالم العاطفية المعقّدة لهذه المرحلة العمرية الحساسة.

وناقش المتحدثون قضايا الهوية والضغوط الاجتماعية والانتماء ورحلة اكتشاف الذات، وكيف يمكن للسرد الصادق والمسؤول أن يسهم في رفع الوعي بالصحة النفسية وتحدّي الصور النمطية المرتبطة بالمراهقين. كما تناول النقاش مدى واقعية ما تقدمه الدراما مقارنة بتجارب الشباب، والصورة التي تُرسم للمراهق العربي على الشاشة، وأسباب عالمية قصص هذه الفئة عبر الثقافات المختلفة.

ووفرت الجلسة مساحة تفاعلية منحت الحضور الشباب فرصة التعبير عن رؤيتهم، بينما استعرض المتحدثون دور الفن السابع في تعزيز التعاطف والفهم بين الأجيال، ومنح المراهقين صوتًا قادرًا على التأثير في المجتمع وصناعة صورة أكثر إنصافًا ووعيًا لهم.

عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.