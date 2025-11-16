التركية إسراء بيلجيتش تزور معرض "الأبد هو الآن" بالأهرامات

وصلت الممثلة التركية إسراء بيلجيتش إلى القاهرة أمس السبت 15 نوفمبر، لحضور فعاليات النسخة الخامسة من معرض الأبد هو الآن، والذي يقام عند سفح الأهرامات ويستمر حتى 6 ديسمبر المقبل.

وأبدت إسراء إعجابها الشديد بالمعرض والأعمال الفنية المقدمة فيه، وتمنت أن تتواجد في النسخ القادمة منه.

إسراء بيلجيتش ممثلة وعارضة أزياء تركية وُلدت عام 1992 في أنقرة، واشتهرت عربيًا بدور "حليمة خاتون" في مسلسل قيامة أرطغرل الذي كان نقطة انطلاقها الكبرى. درست الأرشيف والعلاقات الدولية، وبدأت مسيرتها كعارضة قبل أن تتجه للتمثيل، وقدّمت بعدها أدوارًا مميّزة في مسلسلات، مثل: Ramo وBir Umut Yeter وKanunsuz Topraklar، إضافة إلى بطولتها لفيلم Art of Love على نتفليكس عام 2024. حياتها الشخصية كانت تحت الأضواء بعد زواجها السابق من اللاعب غوكهان توري وانفصالها عنه عام 2019. مؤخرًا أعلنت الصحافة التركية مشاركتها في مسلسل جديد بعنوان Maestro الذي بدأ تصويره في مايو 2025.

ويواصل "الأبد هو الآن"، دوره في مد جسور التواصل بين الفن المعاصر والتاريخ المصري القديم، حيث يعرض عشرة فنانين من 10 دول، رؤيتهم الخاصة حول مفهوم الخلود، في أعمال تتنوع بين منحوتات وتركيبات فنية تنسج خيوطاً تجمع الماضي بالحاضر لتخلق حوارًا بصريًا يعبر الحدود، وتعبّر عن مفاهيم السموّ والأمل والسعي الإنساني في ترك أثر يحمل قيمة، لتصبح الأهرامات رمز الأبدية مصدرا للإلهام ومساحة تمتزج فيها الثقافات وتتلاقى الأزمنة.