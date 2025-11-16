مصطفى قمر يطالب جمهوره الدعاء لمحمد صبحي

طالب الفنان مصطفى قمر، جمهوره بالدعاء للفنان الكبير محمد صبحي، بعد دخوله المستشفى لتلقي العلاج، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا.

وكتب "قمر" عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "ألف سلامة عليك يا غالي، ربنا يشفيك، ادعو للأستاذ الفاضل العظيم الفنان محمد صبحي، القدوة والمثل الأعلى لي شخصيًا".

من جانبه، نفى الفنان والمخرج شريف صبحي، ما تردد حول تدهور الحالة الصحية لشقيقه الفنان الكبير محمد صبحي، مؤكدًا استياء الأسرة من الشائعات المنتشرة.

وقال شريف صبحي، في تصريح خاص لمصراوي: "شقيقي محمد صبحي حاليًا في العناية المركزة، ويخضع للعلاج والمتابعة".

وتابع: "الحالة مستقرة، وإن شاء الله يكون بخير، ولا صحة لما يُتداول من شائعات حول تدهور حالته".

وكان الفنان محمد صبحي نُقل إلى المستشفى مؤخرًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له لضمان توفير الرعاية المتكاملة.

اقرأ أيضًا:

تكريم النبوي ومحمد عبدالعزيز وحضور النجوم.. لقطات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 46

25 صورة.. أجمل إطلالات وتقاليع النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي