كشفت الفنانة لمياء الأمير عن تفاصيل زيجتها الثانية، وفارق السن بينها وبين زوجها الراحل الذي وصل لـ 30 عامًا.

حلَّت الفنانة لمياء الأمير ضيفة ببرنامج "قعدة ستات"، مع مروة صبري على قناة "ألفا اليوم"، لتبدي استيائها الشديد من الزواج والتعامل مع الرجال، قائلة: "الجوازة التانية كرهتني في الرجالة وكان فرق السن كبير أوي".

وأضافت: "زوجي في مرحلة ما هو كان تعبان وأنا كنت بشتغل وهو مبيشتغلش، الغيرة الفنية والنكد طول الوقت اختراع اي حاجة نكد وأنا رايحة التصوير.. الله يرحمه".

يذكر أن آخر أعمال لمياء الأمير، مسلسل فاتن أمل حربي رمضان 2022، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

