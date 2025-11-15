إعلان

محمد رمضان يوجه رسالة لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير بسيارته

كتب : هاني صابر

02:03 م 15/11/2025

أحمد سعد ومحمد رمضان

كتب- هاني صابر:

وجه النجم محمد رمضان، رسالة للمطرب أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير بسيارته.

ونشر رمضان، صورته مع أحمد سعد، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ربنا يقومك بالسلامة يا صاحبي وترجع لحبايبك وعيلتك وجمهورك بكامل قوتك".

وتعرض أحمد سعد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى حادث سير خلال ذهابه إلى العين السخنة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان الفنان عمرو سعد قال عن الحالة الصحية لشقيقه عبر حسابه على "فيسبوك": "عذرًا لكل الزملاء والإعلامين لصعوبة التواصل حاليا، شكرا للاهتمام الكبير، أحمد سعد إن شاء الله هيكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب، قدر الله وماشاء فعل دعواتكم لينا".

