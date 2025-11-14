إعلان

بفستان أسود قصير.. كاملة أبو ذكري تخطف الأنظار في القاهرة السينمائي

كتب : مروان الطيب

10:26 م 14/11/2025
    المخرجة كاملة أبو ذكري
    المخرجة كاملة أبو ذكري
    منة شلبي والمخرجة كاملة أبو ذكري
    ندوة كاملة أبو ذكري (3)
    كاملة ابو ذكري

حضرت المخرجة كاملة أبو ذكري العرض الخاص لفيلم "كان ياما كان في غزة" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

ظهرت كاملة أبو ذكري على الريد كاربت، مرتدية فستان قصير خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب الحضور.

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور عدد كبير من نجوم الفن وضيوف المهرجان، على رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان.

وكانت آخر مشاركات كاملة أبو ذكري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "بطلوع الروح" عام 2022 بطولة الفنانة إلهام شاهين.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات كاملة أبو ذكري على شاشة السينما بفيلم "يوم للستات" عام 2016.

المخرجة كاملة أبو ذكري كاملة أبو ذكري بفستان أسود قصير إطلالة كاملة أبو ذكري مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

