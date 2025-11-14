بفستان أسود قصير.. كاملة أبو ذكري تخطف الأنظار في القاهرة السينمائي

" بعد خلعها الحجاب".. أول تعليق من منال عبد اللطيف على انتقادات الجمهور

ركين سعد بفستان قصير ورانيا منصور مع ابنتها.. نجوم الفن في القاهرة السينمائي

ماجد المصري مع عمرو دياب ويارا السكري جريئة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

حضرت المخرجة كاملة أبو ذكري العرض الخاص لفيلم "كان ياما كان في غزة" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

ظهرت كاملة أبو ذكري على الريد كاربت، مرتدية فستان قصير خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب الحضور.

وشهد العرض الخاص للفيلم حضور عدد كبير من نجوم الفن وضيوف المهرجان، على رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان.

وكانت آخر مشاركات كاملة أبو ذكري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "بطلوع الروح" عام 2022 بطولة الفنانة إلهام شاهين.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات كاملة أبو ذكري على شاشة السينما بفيلم "يوم للستات" عام 2016.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من أحمد كرارة بعد تعافيه من العملية الجراحية

إسعاد يونس تفجر مفاجأة غير متوقعة عن عادل إمام