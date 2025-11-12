إعلان

"شياكة وأناقة".. 25 صورة لنجوم الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

10:32 م 12/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ياسمينا العبد في مهرجان القاهرة السينمائي (5)
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا واحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 25 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 25 صورة
    نور ايهاب في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
  ميس حمدان
    نور النبوي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    عبير صبري في في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    محمد كريم في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 25 صورة
    صبا مبارك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (4)
  • عرض 25 صورة
    صبا مبارك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (3)
  • عرض 25 صورة
    سلمى ابو ضيف في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    صابرين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    زينة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    رنا رئيس في مهرجان القاهرة السينمائي (3)
  • عرض 25 صورة
    ياسمينا العبد في مهرجان القاهرة السينمائي (4)
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    خالد الصاوي في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 25 صورة
    درة في مهرجان القاهرة السينمائي
  إلهام شاهين (2)
    جومانا مراد في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين (2)

خطفت نجمات الفن الأنظار في أول أيام افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت النجمات على "الريد كاربت" بإطلالات جريئة وأنيقة، تهافت عليهن الجمهور وعدسات المصورين.

وحضر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، عدد من النجمات، وهن، ليلى علوي، يسرا، صفية العمري، الهام شاهين، إسعاد يونس، هيدي كريم، نرمين الفقي، درة، رنا رئيس، زينة، ناهد السباعي، صبا مبارك، اروى جودة، صابرين، هالة سرحان، هنادي مهنا، ياسمينا العبد، عبير صبري، رانيا يوسف، وغيرهن.

كما حضر من النجوم، احمد السقا، حسن الرداد، نور النبوي، امير المصري، أحمد مجدي، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، وغيرهم.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

"القاهرة السينمائي" يمنح خالد النبوي جائزة فاتن حمامة.. والأخير يشعل المسرح بحديثه عن فلسطين

"منتهى الشياكة".. هيدي كرم تتألق بـ"الأحمر" في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

نجمات الفن مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نرمين الفقي ليلى علوي هيدي كريم درة عبير صبري ياسمينا العبد رانيا يوسف اروى جودة

