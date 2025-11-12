"شياكة وأناقة".. 25 صورة لنجوم الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت نجمات الفن الأنظار في أول أيام افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت النجمات على "الريد كاربت" بإطلالات جريئة وأنيقة، تهافت عليهن الجمهور وعدسات المصورين.

وحضر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، عدد من النجمات، وهن، ليلى علوي، يسرا، صفية العمري، الهام شاهين، إسعاد يونس، هيدي كريم، نرمين الفقي، درة، رنا رئيس، زينة، ناهد السباعي، صبا مبارك، اروى جودة، صابرين، هالة سرحان، هنادي مهنا، ياسمينا العبد، عبير صبري، رانيا يوسف، وغيرهن.

كما حضر من النجوم، احمد السقا، حسن الرداد، نور النبوي، امير المصري، أحمد مجدي، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، وغيرهم.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

