محتشمة وأنيقة.. صابرين تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

"شياكة وأناقة".. 25 صورة لنجوم الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- إسلام فاروق

ظهرت الفنانة صابرين بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

ظهرت صابرين بإطلالة محتشمة وأنيقة، مرتدية فستانًا لامعًا باللون الفضي المائل للأزرق بتصميم طويل وأكمام منفوشة، مع مجوهرات بسيطة وحقيبة سوداء أنيقة، وتسريحة شعر منسدلة أبرزت جمالها الطبيعي.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. انهيارمحمود الليثي في عزاء إسماعيل الليثي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي