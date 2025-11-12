إعلان

بـ"فستان جريء".. رانيا يوسف وزوجها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

07:59 م 12/11/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 17 صورة
    _.-15-صورة-جمعت-رانيا-يوسف-وزوجها-أحمد-جمال
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (2)
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (1)
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
  • عرض 17 صورة
    الفنانة رانيا يوسف وزوجها
  • عرض 17 صورة
    الفنانة رانيا يوسف وزوجها المخرج أحمد جمال بمهرجان الجونة
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على ريد كاربت الجونة (6)
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على ريد كاربت الجونة (2)
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على ريد كاربت الجونة (3)
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على ريد كاربت الجونة (7)
  • عرض 17 صورة
    رانيا يوسف وزوجها على ريد كاربت الجونة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شهدت السجادة الحمراء حضور النجمة رانيا يوسف وزوجها المخرج المنفذ أحمد جمال، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.


وخطفت رانيا يوسف الأنظار على "الريد كاربت"، بعد ظهورها بفستان جريء ومميز، بينما ارتدى زوجها بدلة سوداء كلاسيك.


يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.


تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

رانيا يوسف اطلالات مهرجان القاهرة السينمائي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت