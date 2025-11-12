محمد عبدالعزيز بعد تكريمه من "القاهرة السينمائي": أنا في منتهى السعادة..



شهدت السجادة الحمراء حضور النجمة رانيا يوسف وزوجها المخرج المنفذ أحمد جمال، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



وخطفت رانيا يوسف الأنظار على "الريد كاربت"، بعد ظهورها بفستان جريء ومميز، بينما ارتدى زوجها بدلة سوداء كلاسيك.



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.



تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.