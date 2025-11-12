إعلان

أحمد السقا يتألق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

07:38 م 12/11/2025

احمد السقا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

حرص النجم أحمد السقا على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وتألق السقا على الريد كاربت مرتديًا "بدلة" كلاسيك تناسب أجواء الحفل الكبير.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضا..

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أحمد تيمور يرد على تهنئة تامر حسني بعد عقد قرانه على مي عز الدين

أحمد السقا مهرجان القاهرة السينمائي وزارة الثقافة المصرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت