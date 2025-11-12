أحمد السقا يتألق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

حرص النجم أحمد السقا على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وتألق السقا على الريد كاربت مرتديًا "بدلة" كلاسيك تناسب أجواء الحفل الكبير.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

