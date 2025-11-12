يحتاج 4 عمليات عاجلة.. تفاصيل تدهور حالة عازف بفرقة إسماعيل الليثي

أكد الشاعر إيهاب المصري، تدهور الحالة الصحية لـ شريف سامي العازف في فرقة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، وأحد المصابين في حادث السير المروع الذي أودي بحياة المطرب وأربعة آخرين، وإصابة 3 آخرين.

وكشف إيهاب المصري، تفاصيل الحالة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "شريف سامي، تعبان فعلا وأنا بتواصل مع زوجته وأخوه كل ساعة تقريبا".

وتابع: "وشريف عنده كسور كتير وهواء على الرئة وهو في مستشفى المنيا الجامعي، لسه معملش ولا عملية من على الأقل أربع عمليات المفروض هيعملهم، ولا أي حاجة في الكسور وبيتعمله قرار على نفقه الدولة وأهله متبهدلين أخر بهدلة وقاعدين قدام المستشفى في الشارع بيناموا في الشارع وأخوه معاه مبيت على نفقته الخاصه".

وأوضح إيهاب: "وأي مصاريف علاج أو حساب غرفه أو أي شيء أهله هما اللي بيدفعوها الأستاذ سيد بعتلهم أستاذ عماد أول يوم، حاسب على الإشاعات والعلاجات، وبعد كده هما اللي بيدفعوا، وعايزين ينقلوا شريف مستشفى الهلال يعمل فيها العمليات، وهما بالفعل موفرين مكان في المستشفى لكن للأسف الحالة صعب نقلها، والدكتور المسئول بيحذر من نقله علشان خطر، وربنا يكون في عونهم ويقويهم ويشفي شريف يارب".

واختتم حديثه قائلا: "شريف عضو منتسب بس ياريت أستاذ مصطفى والمجلس المحترم، يتعامل مع شريف على أنه حاله استثنائية، وأنا عارف النقيب والمجلس عمرهم ما هيتأخروا عن زميل لينا وأخ لينا، ياريت ندعي لشريف ربنا يشفيه ويعافيه يارب ويرجع بيته بالسلامة إن شاء الله تعالى".

يذكر أن أسرة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، قررت إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر.

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عالمنا عن عمر 46 عاما،يوم الإثنين الماضي، إثر إصاباته في حادث سير مروع، ،وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، فجر الجمعة الماضية.