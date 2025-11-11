بداية المشوار.. حميد الشاعري في صورة نادرة مع محمد منير

نشر الفنان حميد الشاعري صورة تجمعه بالنجم الكبير محمد منير، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ظهر الشاعري في الصورة مع "الكينج" محمد منير، في شبابهما، وكانا في تلك الفترة يأخذان خطواتهما الأولى في عالم الفن، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه، وعلقوا: "العشق كله الكابو والكينج، يالهوي على الجمال".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء عن تدهور حالة "الكينج" المطرب الكبير محمد منير، ونقله إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وهو الأمر الذي نفاه مصدر مقرب منه في تصريح خاص لـ"مصراوي".

وقال المصدر المقرب إن منير شعر ببعض التعب بالفعل، وذهب إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي انتهى منها، وتواجد في غرفة عادية ولم يدخل الرعاية المركزة.

