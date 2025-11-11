إعلان

درة تتألق وتخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: أيقونة الجمال والأناقة

كتب- مروان الطيب:

01:00 ص 11/11/2025
خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة، إذ ارتدت شورت خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ومن بين تعليقات الجمهور: "جمالك رهيب ربي يحفظك ويسعدك يا رب، أيقونة الأناقة والجمال دائما، حلاوتك يا حبيبتي، ربنا يحميكي قمر وقمرين".

تشارك الفنانة درة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا.

يذكر أن درة تشارك الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

