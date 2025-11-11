شقيق إسماعيل الليثي ينهار من البكاء على الهواء: مالناش حد وهو كبيرنا

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة، إذ ارتدت شورت خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ومن بين تعليقات الجمهور: "جمالك رهيب ربي يحفظك ويسعدك يا رب، أيقونة الأناقة والجمال دائما، حلاوتك يا حبيبتي، ربنا يحميكي قمر وقمرين".

تشارك الفنانة درة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا.

يذكر أن درة تشارك الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضا:

وفاة المطرب إسماعيل الليثي

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"