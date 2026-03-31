شهد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقديم تكريم جديد من نوع خاص للنجمة ريهام عبدالغفور، عقب افتتاح فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان التي تحمل اسم المخرج الراحل يوسف شاهين، المقامة في الفترة من ٣٠ مارس وحتى ٦ أبريل ٢٠٢٦ بمدينة الأقصر.

وعرض مهرجان الأقصر فيلم "خريطة رأس السنة" في السينما الخاصة بالمهرجان، والذي يجسد بطولته ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، هنادي مهنا، ومن إخراج رامي الجندي.

أحداث فيلم "خريطة رأس السنة"

يقدّم فيلم خريطة رأس السنة حكاية سينمائية إنسانية، تتمحور حول الطفل "نور" (يقوم بدوره الطفل آسر) الذي يعيش في مدرسة داخلية بالمجر، ويقرر كسر الروتين بالسفر إلى باريس لمفاجأة والدته "سارة" في ليلة رأس السنة، آملًا أن تكون هذه الرحلة بداية مختلفة في حياته وعلاقته بها.

وترتكز الأحداث على علاقة نور بخالته حبيبة التي تقدم دورها "ريهام عبد الغفور"، تعيش بالقرب منه وتوفر له دعمًا عاطفيًا واضحًا، خاصة أنه من أصحاب "متلازمة داون"، في ظل افتقاده لوجود والدته التي لم تلتقِ به منذ عامين، حيث يقتصر تواصلهما على المكالمات الهاتفية فقط.

ومع تصاعد الأحداث، يواجه نور ضغوط السفر والعقبات التي تعطل خططه، فيضطر إلى إعادة ترتيب مسار رحلته مرارًا، وهو ما يمنح القصة بُعدًا إنسانيًا أعمق، ويجعل من رحلته تجربة نضج واكتشاف ذاتي قبل أن تكون مجرد محاولة للوصول إلى والدته.

تعرف على إيرادات فيلم برشامة بطولة ريهام عبدالغفور

يعرض بالسينمات حاليا للفنانة ريهام عبد الغفور فيلم "برشامة" ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول ابتكار شاب وسيلة غش للنجاة من جحيم امتحانات الثانوية العامة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية.

حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في شباك التذاكر المصري، إذ تخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون خلال 9 أيام من عرضه بالسينمات.

