أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج يرافقه السيد كمال سليمان نائب المحافظ، جولة تفقدية بمحطة مياه الشرب السطحية بمركز البلينا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بالمرافق الحيوية والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ خلال جولته أقسام المحطة المختلفة، للاطمئنان على كفاءة التشغيل ومراحل تنقية المياه، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة نحو 68 ألف متر مكعب يومياً، بما يساهم في توفير مياه شرب نقية لآلاف المواطنين بمركز البلينا.

متابعة معامل التحاليل ومراحل التنقية

واستمع محافظ سوهاج إلى شرح مفصل من المهندسين والفنيين بالمحطة حول مراحل تنقية المياه بدءاً من المأخذ وحتى وصول المياه إلى الشبكات، كما تفقد معامل التحاليل واطلع على نتائج الفحوصات الدورية التي تجرى لضمان مطابقة المياه للمواصفات القياسية الصحية.

وأكد المحافظ أن حصول المحطة على شهادة الأيزو الدولية في جودة مياه الشرب يعكس الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويؤكد كفاءة منظومة العمل داخل المحطة.

إشادة بالمستوى المتميز للنظافة والانضباط

وأشاد اللواء طارق راشد بالمستوى المتميز للنظافة والانضباط داخل المحطة، مشيراً إلى أن الدولة تضع ملف مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، خاصة في قرى ومراكز صعيد مصر، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة.

وأوضح أن محطة مياه البلينا تخدم عدداً كبيراً من القرى والمناطق التابعة للمركز، من بينها برديس، وأولاد عليو، وبني حميل، وعرابة أبيدوس، بما يعزز من استقرار خدمة المياه بتلك المناطق.

توجيهات باستمرار الصيانة ودعم العاملين

وفي ختام الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في أعمال الصيانة الدورية للمعدات للحفاظ على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة، مثمناً جهود العاملين بالمحطة ودورهم في توفير مياه شرب نظيفة وآمنة للمواطنين.