شقيق إسماعيل الليثي ينهار من البكاء على الهواء: مالناش حد وهو كبيرنا

كتب- مروان الطيب:

11:38 م 10/11/2025
انهار أدهم الليثي، شقيق المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، من البكاء حزنا على رحيله، وذلك خلال وجوده ضيفا في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامي أحمد سالم والمعروض على قناة "ON".

ولم يتمالك أدهم دموعه وأجهش بالبكاء فور حديثه عن رحيل شقيقه، الذي توفي بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع، وقال: "كان متبت في الدنيا علشانا، عشان إحنا مالناش حد وهو كبيرنا وبيتصرف في كل حاجة".

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، على موقع فيسبوك، عن تشييع جنازته غدا الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر، من مسجد ناصر في منطقة إمبابة.

ونشر المسؤول عن الصفحة صورًا لـ إسماعيل تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي، بينها صورة تجمعه بنجله الطفل الراحل رضا الشهير بـ ضاضا، مصحوبة بالتعليق التالي "الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد ناصر بـ إمبابة عند نفق إمبابة والبقاء والدوام لله".

إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل على إثره في غيبوبة، بعد إصابته بنزيف وكسر في الجمجمة.

أدهم الليثي إسماعيل الليثي حادث إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي

