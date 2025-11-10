إعلان

أول رد من آن الرفاعي بعد إعلان طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز

كتب : معتز عباس

11:11 م 10/11/2025
علقت آن الرفاعي زوجة النجم كريم محمود عبدالعزيز سابقًا، بعد إعلان الأخير طلاقه منها عبر "ستوري" حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".

وكتبت "آن" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": الحمد لله على كل شئ، التزمت الصمت كثيراً حفاظاً على بيتي وأسرتي على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على انستجرام بعد ١٤ سنه زواج بدون ورقه طلاق أو إخطار من مأذون".

وأضافت: "شكرا على التقدير و الاحترام وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

وكتب كريم عبر "ستوري" بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف كريم "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده ولكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

آن الرفاعي طلاق آن الرفاعي كريم محمود عبدالعزيز

