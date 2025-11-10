غدا.. أسرة إسماعيل الليثي تشيع جنازته من مسجد ناصر في إمبابة

أول رد من آن الرفاعي بعد إعلان طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز

شقيق إسماعيل الليثي ينهار من البكاء على الهواء: مالناش حد وهو كبيرنا

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، على موقع فيسبوك، عن تشييع جنازته غدا الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر، من مسجد ناصر في منطقة إمبابة.

ونشر المسؤول عن الصفحة صورًا لـ إسماعيل تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي، بينها صورة تجمعه بنجله الطفل الراحل رضا الشهير بـ ضاضا، مصحوبة بالتعليق التالي "الجنازة بعد صلاة الضهر من مسجد ناصر بـ إمبابة عند نفق إمباب ة والبقاء والدوام لله".

إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل على إثره في غيبوبة، بعد إصابته بنزيف وكسر في الجمجمة.

إسماعيل الليثي مطرب شعبي شهير، حقق نجاحا كبير بأغانيه، فقد نجله رضا قبل عام تقريبا في حادث مأساوي، ومر الفترة الماضية بمشاكل أسرية مع زوجته شيماء سعيد، وذهب قبل أيام من الحادث ليحتفل معها بعيد ميلادها.