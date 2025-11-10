إعلان

كريم محمود عبدالعزيز يعلن طلاقه رسميا: شرع ربنا

كتبت- منى الموجي:

08:54 م 10/11/2025
خرج النجم كريم محمود عبدالعزيز عن صمته، وعلق لأول مرة على أنباء انفصاله عن والدة بناته آن الرفاعي، والتي انتشرت على مدار الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب كريم عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم".

وتابع كريم "حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف كريم "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده ولكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

55

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء تفيد بوقوع انفصال رسمي بين كريم محمود عبدالعزيز ووالدة بناته آن الرفاعي، كما ارتبط اسم كريم بشائعة ارتباط بنجمة شهيرة شاركته بطولة أحد الأعمال الفنية.

كريم محمود عبدالعزيز آن الرفاعي

